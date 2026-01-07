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7 января, 16:53

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Фелипе Алекса

Игнат Заздравин
Корреспондент

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Норильского Никеля» Фелипе Алекса.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной 32-летнего Алекса Фелипе, победителя Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2018/19.

В это трудное время мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Трагедия произошла 6 января. 32-летний бразилец почувствовал себя плохо в аэропорту во время посадки на рейс в Москву. Он потерял сознание и упал, ударившись головой о плитку. Прибывшие медики не сумели спасти жизнь спортсмена.

Фелипе Алекс.Трагедия: игрок мини-футбольного «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты

Алекс выступал за «Норильский никель» с 2020 года. В 140 матчах Суперлиги бразилец набрал 122 (67+55) очка по системе «гол плюс пас». В 2024 году он был признан лучшим игроком клуба.

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