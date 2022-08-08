УЕФА не заморозил дело Украинской ассоциации по мини-футболу по итогам матча с россиянами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не заморозил дело в отношении Украинской ассоциации по мини-футболу по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы против сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

5 февраля Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование.

Встреча, прошедшая 4 февраля в Нидерландах, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника.

Сборная России заняла на том турнире второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).