Удар из ММА на мини-футболе в Бразилии чуть не привел к смерти игрока

В Бразилии в мини-футбольном матче между «Коринтиансом» и «Сан-Карлосом» один из футболистов применил прием ММA.

Во втором тайме нападающий «Коринтианса» Даниэль Баталья пошел в жесткий стык с Фернандиньо и мощным ударом ноги в область головы опрокинул игрока «Сан-Карлоса» на пол. Позже пострадавший пришел в себе через несколько секунд, но его все равно положили на носилки и увезли в отделение скорой помощи. Баталью удалили до конца матча.