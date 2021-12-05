Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Новости   //    Мини-футбол

«Тюмень» вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

19:35
Теги:

«Тюмень» обыграла «Кайрат» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов по мини-футболу со счетом 3:2. Российская команда пробилась в «Финал четырех» турнира.

«Тюмень» выиграла все три матча своей группы и прошла в финальный этап, который пройдет с 28 апреля по 1 мая 2022 года.

Минифутбол

Лига чемпионов УЕФА

Элитный раунд.Группа A

ВитЭн (Витебск) — Аньер-Вильнев (Аньер-сюр-Сен) — 5:10 (1:5)

5 декабря.

Тюмень (Тюмень) — Кайрат (Алматы) — 3:2 (0:1)

5 декабря. Тюмень. «СК Центральный».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
Арестович рассказал о предотвращении Зеленским переворота на Украине
0