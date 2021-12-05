«Тюмень» вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

«Тюмень» обыграла «Кайрат» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов по мини-футболу со счетом 3:2. Российская команда пробилась в «Финал четырех» турнира.

«Тюмень» выиграла все три матча своей группы и прошла в финальный этап, который пройдет с 28 апреля по 1 мая 2022 года.

Минифутбол

Лига чемпионов УЕФА

Элитный раунд.Группа A

ВитЭн (Витебск) — Аньер-Вильнев (Аньер-сюр-Сен) — 5:10 (1:5)

5 декабря.

Тюмень (Тюмень) — Кайрат (Алматы) — 3:2 (0:1)

5 декабря. Тюмень. «СК Центральный».