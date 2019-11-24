«Тюмень» впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов

«Тюмень» обыграла «Спортинг» в третьем туре элитного раунда Лиги чемпионов — 3:1. В составе российской команды отличились Иван Лобков (1), Андрей Батырев (9) и Артем Антошкин (27).

«Тюмень» заняла первое место в группе B и впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов.

Финальный турнир пройдет в апреле, в нем также примет участие еще один российский клуб КПРФ, а также испанские «Барселона» и «Мурсия».

Лига чемпионов УЕФА

Элитный раунд.Группа B

«Спортинг» (Португалия) — «Тюмень» (Россия) — 1:3