«Тюмень» впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов
17:49
«Тюмень» обыграла «Спортинг» в третьем туре элитного раунда Лиги чемпионов — 3:1. В составе российской команды отличились Иван Лобков (1), Андрей Батырев (9) и Артем Антошкин (27).
«Тюмень» заняла первое место в группе B и впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов.
Финальный турнир пройдет в апреле, в нем также примет участие еще один российский клуб КПРФ, а также испанские «Барселона» и «Мурсия».
Лига чемпионов УЕФА
Элитный раунд.Группа B
«Спортинг» (Португалия) — «Тюмень» (Россия) — 1:3
?? Какие же красавцы. «Тюмень» выгрызла победу у могучего «Спортинга» — и вышла в финал четырех Кубка УЕФА по мини-футболу. Посмотри на эмоции — чистая эйфория pic.twitter.com/RJRO3HpoFE— РФС (@rfsruofficial) November 24, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...