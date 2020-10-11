«Тюмень» в серии пенальти уступила КПРФ «бронзу» Лиги чемпионов

«Тюмень» в матче за третье место Лиги чемпионов-2019/20 в российском дерби уступила КПРФ в серии пенальти — 2:2 (1:3). Открыл счет в матче на Бруну Таффи на 18-й минуте, выведя тюменцев вперед. Уже после перерыва «комунисты» усилиями Артема Ниязова на 34-й минуте сравняли счет.

В конце основного времени развязка так и не наступила. Сначала Иван Милованов повторно вывел тюменцев вперед, но за 8 секунд до сирены Янар Асадов перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказались игроки КПРФ — 3:1.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится сегодня, в 22.00 (мск). В решающем матче сыграют испанские «Барселона» и «Эль Посо».