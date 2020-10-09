«Тюмень» уступила «Мурсии» в «Финале четырех» Лиги чемпионов

В первом матче «Финала четырех» Лиги чемпионов «Тюмень» уступила «Мурсии» (1:2). В составе испанского клуба забивали Рафа на 15-й минуте и Торрес на 36-й, у россиян отличился Сергей Абрамович в начале второго тайма.

Во втором полуфинале, который также пройдет сегодня, КПРФ сыграет против «Барселоны».

«Финал четырех"-2020/21 проходит в Барселоне.

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Лига чемпионов УЕФА

1/2 финала

«Мурсия» (Мурсия) — «Тюмень» (Тюмень) — 2:1 (1:0)

9 октября. Барселона. «Palau Blaugrana».