«Тюмень» обыграла «Норильский Никель» в третьем матче полуфинала чемпионата России

В третьем матче 1/2 финала чемпионата России по мини-футболу «Тюмень» победила «Норильский Никель» (4:2).

В составе победителей голы забивали Артем Антошкин, который сделал дубль, Сергей Абрамович и Иван Милованов. У гостей отличились Руслан Кудзиев и Сергей Орлов. Счет в серии: 2-1 в пользу «Тюмени». Следующая игра состоится 4 июня. Серия продолжается до трех побед.

Чемпионат России

Полуфинал

Третий матч

«Тюмень» — «Норильский никель» (Норильск) — 4:2 (0:0)

Счет в серии: 2-1