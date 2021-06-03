«Тюмень» обыграла «Норильский Никель» в третьем матче полуфинала чемпионата России
19:35
В третьем матче 1/2 финала чемпионата России по мини-футболу «Тюмень» победила «Норильский Никель» (4:2).
В составе победителей голы забивали Артем Антошкин, который сделал дубль, Сергей Абрамович и Иван Милованов. У гостей отличились Руслан Кудзиев и Сергей Орлов. Счет в серии: 2-1 в пользу «Тюмени». Следующая игра состоится 4 июня. Серия продолжается до трех побед.
Чемпионат России
Полуфинал
Третий матч
«Тюмень» — «Норильский никель» (Норильск) — 4:2 (0:0)
Счет в серии: 2-1
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