«Тюмень» и КПРФ узнали своих соперников по группам элитного раунда Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу. КПРФ попала в группу A с клубами «Добровец» (Словения), «Мостар» (Босния и Герцеговина) и «Халле» (Бельгия).

«Тюмень» сыграет в группе B со «Спортингом» (Португалия), «Айятом» (Казахстан) и «Ново Време» (Хорватия).

Игры групп A и B состоятся на площадках российских клубов.

В группе C матчи пройдут на площадке казахстанского «Кайрата», который встретится с «Бенфикой» (Португалия), «Мурсией» (Испания) и «Песаро» (Италия).

Игры группы B состоятся в Минске, хозяином станет местная «Столица». Ей в соперники достались «Барселона» (Испания), «Херсон» (Украина) и «Спарта» (Чехия).

Команды проведут однокруговые турниры с 20 по 24 ноября, в плей-офф выйдут победители групп.

Полуфиналы состоятся 23-24 апреля 2020 года, финал и матч за третье место — 25 или 26 апреля.