Тренер сборной Украины по мини-футболу заявил, что вопрос натурализации в команде не стоит

Сборная Украины не планирует натурализацию иностранных футболистов, заявил главный тренер команды Александр Косенко.

«Я считаю, что это неуважение к собственным игрокам, — цитирует Косенко Sport.ua. — Мы воспитываем молодежь, которая должна понимать, что сможет сыграть за национальную команду. Возможно, какой-то результат быстрый на отдельных турнирах натурализованные игроки и могут принести, но это не гарантия того, что ты будешь побеждать. Поэтому этот вопрос мы не рассматриваем».

Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате Европы. В полуфинале украинцы уступили сборной России (2:3).