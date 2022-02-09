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Сегодня, 00:17

Тренер сборной Украины по мини-футболу заявил, что вопрос натурализации в команде не стоит

Евгений Петров
Корреспондент

Сборная Украины не планирует натурализацию иностранных футболистов, заявил главный тренер команды Александр Косенко.

«Я считаю, что это неуважение к собственным игрокам, — цитирует Косенко Sport.ua. — Мы воспитываем молодежь, которая должна понимать, что сможет сыграть за национальную команду. Возможно, какой-то результат быстрый на отдельных турнирах натурализованные игроки и могут принести, но это не гарантия того, что ты будешь побеждать. Поэтому этот вопрос мы не рассматриваем».

Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате Европы. В полуфинале украинцы уступили сборной России (2:3).

Источник: https://sport.ua/news/573374-aleksandr-kosenko-vopros-naturalizatsii-v-sbornoy-ne-podnimaem
Сборная Украины по мини-футболу
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