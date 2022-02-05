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Сегодня, 00:43

Тренер сборной Украины об игре с пятым полевым: «Хотели сбить Россию с игрового ритма»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко прокомментировал поражение от России (2:3) в полуфинале чемпионата Европы.

«Хотели сначала 4 на 4, но что-то не получалось, — цитирует Косенко Tribuna.com. — Не получался выход из-под прессинга. Когда пошли 5 на 4, то и 2 гола забили, и еще были моменты. Сейчас посмотрим игру, проанализируем. Видно, что уже не такие свежие мы были, все-таки усеченный состав.

Мало ротации у нас было, практически одним и тем же составом. Было видно, что ребята уже где-то через «не могу» играли. Спасибо ребятам большое за эту игру — перетерпели, выдержали и при удачном стечении обстоятельств могли сравнять счет.

Почему перешли на игру впятером в первом тайме? Во-первых, было 5 фолов, а во-вторых, так мы планировали передергивать, если у нас что-то не будет получаться. Хотели сбить Россию с ритма игрового, где-то у нас получилось".

В финале россияне сыграют со сборной Португалии. Украинцы в матче за третье место сыграют с Испанией.

Источник: https://ua.tribuna.com/soccer/1106128018-trener-sbornoj-ukrainy-po-futzalu-pri-udachnom-stechenii-obstoyatelstv.html
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