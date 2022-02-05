Сергей Скорович: «Для победы в финале нужно показать свою лучшую игру и выложиться все без остатка»

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович рассказал о состоянии национальной команды перед финалом чемпионата Европы 2022 года.

«Состояние команды я оцениваю положительно, — приводит слова Скоровича официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. — Да, накануне мы отдали много сил и эмоций, но мы достигли хорошего результата, а это всегда придает сил и помогает лучше восстановиться».

Тренер ответил на вопрос, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при подготовке к матчу с командой Португалии.

«Португалия — чемпион мира и Европы. Это самая точная и лучшая характеристика этой команды. Они давно к этому шли и заслужили успех. Я могу много говорить о тактических аспектах, но ясно одно — для победы в финале нужно показать свою лучшую игру и отдать все без остатка», — заявил он.

Также Скорович высказался о главном тренером португальской команды Жорже Браше.

«С большим уважением отношусь к Браше, у нас прекрасные теплые отношения. Жорже многого добился на своем поприще, он не останавливается в развитии. Мне нравится, что его команды всегда играют в зрелищный атакующий футбол», — сказал тренер.

Вчера, 4 февраля, сборная России одержала победу над Украиной (3:2) в полуфинальной встрече чемпионата Европы. В финале подопечные Скоровича встретятся с Португалией. Игра состоится 6 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.