Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 20:29

Сергей Скорович: «Для победы в финале нужно показать свою лучшую игру и выложиться все без остатка»

Сергей Скорович рассказал о состоянии сборной России перед финалом ЧЕ по мини-футболу
Карен Саркисян
Корреспондент

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович рассказал о состоянии национальной команды перед финалом чемпионата Европы 2022 года.

«Состояние команды я оцениваю положительно, — приводит слова Скоровича официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. — Да, накануне мы отдали много сил и эмоций, но мы достигли хорошего результата, а это всегда придает сил и помогает лучше восстановиться».

Тренер ответил на вопрос, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при подготовке к матчу с командой Португалии.

«Португалия — чемпион мира и Европы. Это самая точная и лучшая характеристика этой команды. Они давно к этому шли и заслужили успех. Я могу много говорить о тактических аспектах, но ясно одно — для победы в финале нужно показать свою лучшую игру и отдать все без остатка», — заявил он.

Также Скорович высказался о главном тренером португальской команды Жорже Браше.

«С большим уважением отношусь к Браше, у нас прекрасные теплые отношения. Жорже многого добился на своем поприще, он не останавливается в развитии. Мне нравится, что его команды всегда играют в зрелищный атакующий футбол», — сказал тренер.

Вчера, 4 февраля, сборная России одержала победу над Украиной (3:2) в полуфинальной встрече чемпионата Европы. В финале подопечные Скоровича встретятся с Португалией. Игра состоится 6 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://amfr.ru/press-center/news/sergey-skorovich-dlya-pobedy-v-finale-nuzhno-vylozhitsya-bez-ostatka/
Сборная России по мини-футболу
Сергей Скорович
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Украинские болельщики оказались настоящим дерьмом». Милонов — о полуфинале Евро

Иван Миланов заявил, что сборная России готова к победе на чемпионате Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости