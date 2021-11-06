«Торпедо» обыграло «Новую Генерацию»

«Торпедо» победило «Новую Генерацию» (4:2) в матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу.

По дублю в составе победителей сделали Джилеру Янник Ансельм и Александр Телегин.

«Торпедо» набрало девять очков и занимает пятое место. У «Новой Генерации» девять очков и последнее, девятое место.

Чемпионат России

4-й тур

«Торпедо» (Нижегородская область) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:2 (3:1)

6 ноября. Нижний Новгород. «ФОК Мещерский»