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Сегодня, 23:07

Суперлига проведет проверку эпизода с проявлением расизма в адрес игрока «Норильского никеля»

Руслан Минаев
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Российская Суперлига проведет служебную проверку после инцидента с дискриминацией игрока «Норильского никеля» Нандо в матче с «Сибиряком» (6:1) в 14-м туре чемпионата России.

«Суперлига заявляет о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба. По ситуации, возникшей в матче в Новосибирске, будут запрошены документы от официальных лиц, позиции клубов — участников матча, проведена служебная проверка, и в дальнейшем для всестороннего и объективного разбирательства полученные материалы будут переданы для рассмотрения в профильный юрисдикционный орган Российского футбольного союза», — говорится в заявлении лиги.

Игрок &laquo;Норильского никеля&raquo; Нандо. Экс-игрок сборной России по футзалу покинул площадку во время матча из-за расистских оскорблений. Назревает скандал

37-летний бразилец Нандо — пятикратный чемпион России и шестикратный обладатель Кубка страны. Он играл за «Динамо», «Газпром-Югру», КПРФ, «Динамо» (Самара).

С 2022 года футболист выступает за сборную России, в составе которой стал серебряным призером чемпионата Европы.

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МФК Норильский никель
МФК Сибиряк
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