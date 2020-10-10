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«Стимул есть всегда». Багиров — о борьбе с «Тюменью» за 3-е место Лиги чемпионов

02:49

Игрок МФК КПРФ Арсер Багиров считает, что «Барселоне» больше повезло в полуфинале Лиги чемпионов. Российская команда уступила в серии пенальти.

Игроки &laquo;Барселоны&raquo; празднуют победу над КПРФ.КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов и сыграет с «Тюменью» в матче за бронзу

— Думаю, кроме 5-10 минут первого тайма, все, кто видел игру, скажут, что мы вряд ли были хуже «Барселоны» и вряд ли мы заслужили проиграть, — приводит пресс-служба клуба слова Багирова. — Пенальти — это всегда 50 на 50: кому больше повезет, тот и выиграл. Сегодня повезло «Барселоне». Поздравляю их, а нам работать, работать и работать.

— Какие ожидания от матча за третье место против «Тюмени»?

— В каждом матче нужно побеждать, и с «Тюменью» будет так же. За 3-е место поборемся. Стимул есть всегда.

«Барселона» в финале турнира сыграет с другим клубом из Испании — «Мурсией», также победившей в полуфинале российский клуб — «Тюмень» (2:1). Финальная игра состоится 11 октября, тогда же КПРФ и «Тюмень» проведут матч за третье место.

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