Стал известен соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу
20 сентября 2021, 23:06
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу. Сборная России, ставшая первой в группе В, в первом раунде плей-офф сыграет с командой Вьетнама, ставшей третьей в группе D. Встреча пройдет 22 сентября в Вильнюсе.
1/8 финала ЧМ
Россия — Вьетнам
Венесуэла — Марокко
Казахстан — Таиланд
Аргентина — Парагвай
Испания — Чехия
Узбекистан — Иран
Бразилия — Япония
Португалия — Сербия
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