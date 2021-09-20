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Стал известен соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу

20 сентября 2021, 23:06
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Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу. Сборная России, ставшая первой в группе В, в первом раунде плей-офф сыграет с командой Вьетнама, ставшей третьей в группе D. Встреча пройдет 22 сентября в Вильнюсе.

1/8 финала ЧМ

Россия — Вьетнам

Венесуэла — Марокко

Казахстан — Таиланд

Аргентина — Парагвай

Испания — Чехия

Узбекистан — Иран

Бразилия — Япония

Португалия — Сербия

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Иван Шитик все материалы автора

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