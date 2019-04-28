Португальский "Спортинг" выиграл у казахстанского "Кайрата" (2:1) в финальном матче Лиги чемпионов по мини-футболу.

В составе победителей отличились Кавинато и Алекс Мерлим. У "Кайрата" голом отметился Дуглас Жуниор.

Ранее "Барселона" в матче за третье место обыграла другой испанский клуб "Интер" (3:1).

Мини-футбол

Лига чемпионов

Матч за 3-е место

"Интер" (Испания) - "Барселона" (Испания) - 1:3 (1:2)

Финал

"Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1 (0:0)

28 апреля. Алма-Ата. "Алматы Арена".