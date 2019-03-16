СМИ: вратарь сборной Новой Зеландии погиб во время теракта в мечети

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб во время стрельбы в мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), информирует Stuff.co.nz.
По информации издания, 33-летний спортсмен был застрелен во время молитвы. При этом отмечается, что Элайян, являющийся уроженцем Кувейта, недавно стал отцом.
Федерация футбола Новой Зеландии пока отказалась подтверждать эту информацию.
Напомним, в двух мечетях Крайстчерча в результате стрельбы погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах.
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