СМИ: вратарь сборной Новой Зеландии погиб во время теракта в мечети

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб во время стрельбы в мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), информирует Stuff.co.nz.

По информации издания, 33-летний спортсмен был застрелен во время молитвы. При этом отмечается, что Элайян, являющийся уроженцем Кувейта, недавно стал отцом.

Федерация футбола Новой Зеландии пока отказалась подтверждать эту информацию.

Напомним, в двух мечетях Крайстчерча в результате стрельбы погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах.