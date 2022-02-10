Скорович заявил, что сборной России не обещали двойные премиальные за победу над Украиной

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал информацию о двойных премиальных за победу в полуфинале чемпионата Европы над сборной Украины (3:2).

«Ни о каких двойных премиальных речи не было, — цитирует Скоровича ТАСС. — Вообще, у сборной России нет премиальных за матчи с грузинами, словаками или хорватами. У нас есть определенные задачи, поставленные перед нами, — первое, второе или третье места. Другие не рассматриваются, поэтому не имеет значения, с кем мы играем до этого».

В финале Евро-2022 Россия уступила сборной Португалии. По ходу матча россияне вели со счетом 2:0.

Португалия выиграла турнир во второй раз подряд. Сборная России семь раз доходила до финала чемпионата Европы, но победила только один раз — в 1999 году.