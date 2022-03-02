Скорович заявил, что может вернуться в сборную России по мини-футболу

Бывший старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил, что готов вновь возглавить команду, если такое предложение поступит.

«Так случилось сейчас, поэтому даже не думал о том, чтобы с кем-то дальше связывать свою судьбу, рассматривать предложения, будет время, все встанет на свои места, — сказал Скорович ТАСС. — Предложения всегда были и есть, я думаю, что и будут. Очень сложный год был для сборной России по мини-футболу, которая участвовала на чемпионатах мира и Европы. Поэтому пока отдыхаю, грубо говоря, второй день, дальше буду думать, как развиваться и работать, пока рамок для отдыха не ставлю, все зависит от того, какие возможности будут и где я буду работать, пока не думал об этом, потому что был занят работой в команде, настанет время, будем решать, как продолжать карьеру».

Российский футбольный союз во вторник объявил об уходе Скоровича с поста старшего тренера сборной России по мини-футболу в связи с истечением контракта.

«Если поступит предложение о возвращении на пост старшего тренера сборной России, буду ли готов вернуться? Я думаю, что никогда нельзя говорить «никогда», я всегда был частью команды, частью страны, являюсь ей, я патриот своей страны. Когда поступит предложение, то почему нет? Это большой вызов для любого тренера, большим почетом является возглавлять национальную команду, но предложение не завтра будет, условно, должно пройти время, чтобы другие поработали, нужно будет посмотреть, когда это будет и будет ли вообще, но всегда готов рассмотреть в приоритете это предложение», — добавил бывший старший тренер сборной России.

Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата мира (2016), четырежды завоевала серебряные медали чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016, 2022) и один раз — бронзовые (2018).