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Сегодня, 11:28

Скорович покинул сборную России по мини-футболу

Старший тренер сборной России по мини-футболу покинул свой пост
Роман Шишов
Корреспондент
Сергей Скорович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Старший тренер национальной сборной России по мини-футболу Сергей Скорович и Российский футбольный союз прекращают сотрудничество в связи с истечением контракта, информирует сайт РФС.

Скорович возглавил сборную в 2009 году, под его руководством команда останавливалась в шаге от победы на чемпионате мира (2016), четырежды завоевывала серебряные медали чемпионата Европы (2012, 2014, 2016, 2022) и становилась бронзовым призером ЧЕ (2018).

«Российский футбольный союз благодарит Сергея Леонидовича за работу и желает успехов в профессиональной карьере», — отмечается в сообщении.

Источник: https://rfs.ru/news/215357
Сборная России по мини-футболу
Сергей Скорович
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