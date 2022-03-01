Скорович покинул сборную России по мини-футболу

Старший тренер национальной сборной России по мини-футболу Сергей Скорович и Российский футбольный союз прекращают сотрудничество в связи с истечением контракта, информирует сайт РФС.

Скорович возглавил сборную в 2009 году, под его руководством команда останавливалась в шаге от победы на чемпионате мира (2016), четырежды завоевывала серебряные медали чемпионата Европы (2012, 2014, 2016, 2022) и становилась бронзовым призером ЧЕ (2018).

«Российский футбольный союз благодарит Сергея Леонидовича за работу и желает успехов в профессиональной карьере», — отмечается в сообщении.