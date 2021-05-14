«Синара» разгромила «Торпедо» в первом матче 1/4 финала чемпионата России

«Синара» разгромила «Торпедо» в первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу — 8:0.

Команда из Екатеринбурга забила по 4 мяча в обоих таймах. «Синара» вышла вперед в серии до трех побед — 1:0. Второй матч состоится 19 мая.

В параллельном матче «Тюмень» обыграла самарское «Динамо» — 3:0. Тюменцы ведут в серии до трех побед со счетом 1:0. Вторая встреча запланирована на 19 мая.

Минифутбол

Чемпионат России

1/4 финала

«Синара» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижегородская область) — 8:0 (4:0)

14 мая. Екатеринбург. «Манеж ЗАО «МФК ВИЗ-СИНАРА»».

«Тюмень» (Тюмень) — «Динамо Самара» (Самара) — 3:0 (1:0)

14 мая. Тюмень. «СК Центральный».