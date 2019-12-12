«Синара» обыграла «Новую генерацию» в чемпионате России и занимает первое место

В матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу «Синара» выиграла у «Новой Генерации» (5:3).

В составе победителей дубль сделал Валерий Демин. У гостей дважды забил Эгаш Касинтура.

«Синара» лидирует в чемпионате, имея 27 очков в 12 матчах. У «Новой генерации» 14 очков и шестое место.

Чемпионат России

8-й тур

«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:4 (1:3)