«Синара» обыграла «Новую генерацию» в чемпионате России и занимает первое место
20:07
В матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу «Синара» выиграла у «Новой Генерации» (5:3).
В составе победителей дубль сделал Валерий Демин. У гостей дважды забил Эгаш Касинтура.
«Синара» лидирует в чемпионате, имея 27 очков в 12 матчах. У «Новой генерации» 14 очков и шестое место.
Чемпионат России
8-й тур
«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:4 (1:3)
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