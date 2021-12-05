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«Синара» не смогла выйти в «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

5 декабря, 23:46
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Российская «Синара» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов по мини-футболу в Португалии сыграла вничью со «Спортингом» — 1:1.

Этот резальтат не позволил команде выйти в «Финал четырех» Лиги чемпионов.

Минифутбол

Лига чемпионов УЕФА

Элитный раунд.Группа B

Спортинг (Лиссабон) — Синара (Екатеринбург) — 1:1

5 декабря. Лиссабон. «Pavilhao Multiusos Odivelas».

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Иван Шитик все материалы автора
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