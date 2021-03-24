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Шестикратный лучший игрок мира Рикардинью получил серьезную травму

00:21
Рикардинью. Фото Instagram
Рикардинью. Фото Instagram

Шестикратный лучший игрок мира Рикардинью досрочно завершил сезон. Нападающий парижского «АКСС» объявил в Instagram, что получил разрыв длинной малоберцовой мышцы.

35-летнему игроку предстоит операция. Он надеется успеть восстановиться к сентябрю, чтобы сыграть на своем последнем чемпионате мира за сборную Португалии.

В этом сезоне Рикардинью сыграл в 8 матчах чемпионата Франции, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач. В Лиге чемпионов он отметился одной голевой передачей в 3 встречах.

Напомним, в 2011 году Рикардинью выступал за московский ЦСКА.

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