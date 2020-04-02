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Сезон во Франции признан несостоявшимся из-за коронавируса

02:18
«Тулон Элит» против АКСС.
«Тулон Элит» против АКСС.
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Федерация футбола Франции признала нынешний сезон в мини-футболе несостоявшимся. Чемпионом был признан «Тулон Элит», который выиграл турнир в прошлом году. Он представит Францию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, что сезон был приостановлен после 15-го тура. Лидировал в таблице АКСС, к которому летом присоединится Рикардинью.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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