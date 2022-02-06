Сергей Скорович: «Сборная России сражалась и боролась до последнего»

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович оценил игру своей команды в финале чемпионата Европы против Португалии (2:4).

«Думаю, ключевым стало то, что мы не реализовали ряд своих возможностей при счете 2:0, — цитирует Скоровича сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР). — Мы могли сделать преимущество еще более крупным, а так пропустили со стандарта и ушли на перерыв с минимальным перевесом. Во втором тайме у португальцев по большому счету мало что получалось, игра была равной.

В финале чемпионата Европы играют лучшие команды — самые достойные соперники. Кто-то один должен стать победителем. Увы, это не мы. При этом нам не стыдно за ту работу, которую мы провели. Я горжусь командой, которая сражалась и боролась до последнего, имела шансы переломить сложившуюся ситуацию. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые переживали за нас. Горжусь тем, что мы россияне и мы так ярко играли на этом чемпионате.

Мы и сами расстроены. Мы максималисты и ставим перед собой самые высокие задачи. Мы понимаем, что сделали свою работу хорошо, отыграли на высоком уровне, но хотелось бы поднять над головой кубок, прикоснуться к нему. Пока нам сделать этого не удалось. Удача в финальных матчах почему-то пролетает мимо нас».

По ходу матча россияне вели со счетом 2:0. Португалия выиграла турнир во второй раз подряд. Сборная России семь раз доходила до финала чемпионата Европы, но победила только один раз.