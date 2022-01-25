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25 января, 23:29

Сергей Абрамов назвал ключевой момент в матче с Хорватией

Евгений Петров
Корреспондент

Капитан сборной России Сергей Абрамов поделился впечатлениями после матча группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу против Хорватии (4:0).

«Ключевой момент в матче случился в самом начале, когда у хорватов было удаление, а мы сразу же забили, — цитирует Абрамова официальный сайт УЕФА. — Когда они уступали 0:1, то были уже совсем другой командой. До перерыва мы забили еще два мяча, а потом уже действовали по счету».

Сборная России набрала шесть очков и обеспечила себе выход из группы с первого места.

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/match/2033845--croatia-vs-russia/
Сборная России по мини-футболу
Сергей Абрамов
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