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Сегодня, 18:19

Украина разгромила Сербию на чемпионате Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Украины победила команду Сербии (6:1).

Дубль в составе победителей сделал Михаил Зварич. Также отличились Даниил Абакшин, Игорь Чернявский и Игорь Корсун, а Кристиян Васич забил в свои ворота. У сербов забил Драган Томич.

Украина набрала три очка и вышла в лидеры группы А. У Сербии ноль очков и последнее место.

Чемпионат Европы

Группа А

2-й тур

Сербия — Украина — 1:6 (0:4)

Сборная Украины по мини-футболу
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