Украина разгромила Сербию на чемпионате Европы по мини-футболу
В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Украины победила команду Сербии (6:1).
Дубль в составе победителей сделал Михаил Зварич. Также отличились Даниил Абакшин, Игорь Чернявский и Игорь Корсун, а Кристиян Васич забил в свои ворота. У сербов забил Драган Томич.
Украина набрала три очка и вышла в лидеры группы А. У Сербии ноль очков и последнее место.
Чемпионат Европы
Группа А
2-й тур
Сербия — Украина — 1:6 (0:4)
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