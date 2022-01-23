Украина разгромила Сербию на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Украины победила команду Сербии (6:1).

Дубль в составе победителей сделал Михаил Зварич. Также отличились Даниил Абакшин, Игорь Чернявский и Игорь Корсун, а Кристиян Васич забил в свои ворота. У сербов забил Драган Томич.

Украина набрала три очка и вышла в лидеры группы А. У Сербии ноль очков и последнее место.

Чемпионат Европы

Группа А

2-й тур

Сербия — Украина — 1:6 (0:4)