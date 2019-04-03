Сборную Пакистана депортировали из Аргентины из-за вопроса "национальной безопасности"

Сборная Пакистана была депортирована из Аргентины, сообщает пресс-служба Аргентинской конфедерации футбола. Игроки прибыли в Аргентину для участия в чемпионате мира под эгидой AMF (альтернативный турнир, не признанный ФИФА).

"Семеро членов команды были задержаны в Дубае, а остальная часть была депортирована по прибытию в Эсейсу. МИД Аргентины отказал им в выдаче виз из-за вопроса национальной безопасности", - говорится в заявлении.

По словам представителя Федерации футзала Пакистана, это было связано с ошибкой посольства Аргентины, которое неправильно передало документы для оформления виз.

Заменять сборную Пакистана другая команда не будет, потому что инцидент произошел менее чем за 48 часов до старта чемпионата мира. Таким образом, в группе 1 сыграют только три команды вместо четырех.

Ранее в списке участников уже произошла одна замена - Канада без объяснения причин отказалась ехать на турнир, вместо нее на альтернативном чемпионате мира сыграет сборная США.

Примечательно, что в число участников турнира вошла сборная Каталонии, не признанная ФИФА.