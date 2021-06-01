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Сборная России узнала соперников по группе на ЧМ по мини-футболу

18:48
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1 июня в Цюрихе прошла жеребьека финального турнира чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве, сообщает сайт АМФР.

Соперниками национальной сборной России по мини-футболу по группе В стали команды Узбекистана, Гватемалы и Египта.

В плей-офф чемпионата мира выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.

Дополнительная информация:

http://amfr.ru/press-center/news/sbornaya-rossii-uznala-sopernikov-po-chempionatu-mira-v-litve/

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