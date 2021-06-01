Сборная России узнала соперников по группе на ЧМ по мини-футболу

1 июня в Цюрихе прошла жеребьека финального турнира чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве, сообщает сайт АМФР.

Соперниками национальной сборной России по мини-футболу по группе В стали команды Узбекистана, Гватемалы и Египта.

В плей-офф чемпионата мира выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.