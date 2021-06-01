Сборная России по мини-футболу выступит на чемпионате мира под флагом ОКР

Сборная России будет выступать на чемпионате мира по мини-футболу под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), информирует ТАСС.

Ранее стало известно, что российская команда выступит на турнире под названием RFU (Russian Football Union).

«Что касается флага, то ФИФА будет использовать олимпийскую символику — это пламя вверх в цветах российского триколора и олимпийские кольца. По крайней мере такая информация появилась от ФИФА. Что касается музыкального сопровождения, то совещание будет проходить завтра, только после него мы будем владеть официальной информацией относительно того, под каким гимном мы будем выступать», — сказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября 2021 года. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Гватемалы, Египта и Узбекистана.