Сборная России по мини-футболу сохранила вторую строчку в рейтинге УЕФА

УЕФА обновил рейтинг национальных сборных после завершения чемпионата мира в Литве.

Тройку лидеров сформировали Испания, Россия и Португалия — эти страны имеют возможность заявлять в Лигу чемпионов сразу двух представителей: чемпиона и вице-чемпиона страны.

Рейтинг национальных сборных УЕФА от 4 октября:



1. Испания (2493.789 балла)

2. Россия (2464.226)

3. Португалия (2450.616)

4. Казахстан (2385.842)

5. Хорватия (2051.042)

6. Азербайджан (2015.589)

7. Сербия (2007.570)

8. Италия (1934.516)

9. Чехия (1887.535)

10. Украина (1856.420)

Всего футзальный рейтинг учитывает 50 национальных ассоциаций — участников официальных европейских соревнований УЕФА. С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, что впервые рейтинг УЕФА наша команда возглавила в 2016 году, после того как дошла до финала чемпионата мира, и продержалась на первой строчке до 2020 года, когда вперед вырвались представители Испании.