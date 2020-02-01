Сборная России по мини-футболу пробилась в финальную стадию ЧМ-2020

Сборная России по мини-футболу провела решающий матч в элитном отборочном раунде ЧМ-2020. Российская команда одержала победу над Хорватией — 4:3.

После поражения от Азербайджана Россия оказалась на третьей строчке таблицы, но судьба путевок на чемпионат мира была в руках российских футболистов. После того, как Азербайджан и Словакия сыграли вничью 3:3, сложилась следующая турнирная ситуация: любая победа выводила Россию на итоговую первую позицию. Любой иной исход оставлял на третьей.

Россияне смогли победить и гарантировали себе участие в финальной стадии ЧМ-2020.