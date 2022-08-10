Сборная России по мини-футболу примет участие в международном турнире «Кубок Каспия» в Иране
Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что мужская сборная России в декабре примет участие в международном турнире «Кубок Каспия» в Иране.
«В начале ноября проведем товарищеские матчи в Таджикистане, а на декабрь в Иране намечено проведение Кубка Каспия с участием сборных России, Ирана, Казахстана и Азербайджана», — цитирует ТАСС Алиева.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА по мини-футболу до дальнейших уведомлений.
Источник: https://tass.ru/sport/15442315
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