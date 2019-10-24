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Сборная России по мини-футболу по-прежнему не проигрывает в 2019 году

19:34
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Сборная России по мини-футболу обыграла Боснию и Герцеговину в матче квалификационного турнира чемпионата мира — 4:2. В 2019 году россияне по-прежнему не проигрывают: последняя осечка случилась 4 декабря 2018 года в товарищеском матче с Ираном (4:5).

Мини-футбол

Чемпионат мира

Европа. Квалификационный раунд. Группа 7

Босния и Герцеговина — Россия — 2:4 (0:2)

24 октября. Дубровник. «Sports Hall».

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