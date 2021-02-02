Сборная России обыграла Грузию в отборочном матче Евро-2022

Россия победила Грузию (4:0) 2 февраля в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года.

После двух туров команда под руководством главного тренера Сергея Скоровича идет на первом месте в группе с 6 очками.

Следующие игры сборная проведет в марте с французами (5-го и 9-го).

Лучшая команда в каждой из групп выходит в решающую стадию турнира, на Евро-2022 отбираются также 6 команд, занявших в группах вторые места с лучшими показателями.

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд. Группа 2

Грузия — Россия — 0:4 (0:2)