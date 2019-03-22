РУСАДА возбудило дело в отношении представительницы женского мини-футбола

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возбудило дисциплинарное дело в отношении одной из представительниц женского мини-футбола, информирует официальный сайт РФС.

В ближайшее время медицинский комитет РФС проведет служебную проверку всех обстоятельств дела и передаст полученную информацию представителям РУСАДА.

- РФС категорически не приемлет любые формы нарушений антидопинговых правил и в любой ситуации доказанной вины спортсмена будет добиваться максимально возможного наказания, - сообщается на официальном сайте организации.

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