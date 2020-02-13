Мини-футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Мини-футбол

Россиянки сыграют с командами Венгрии и Белоруссии в квалификации Евро-2021

19:24

Женская сборная России по мини-футболу на групповом раунде квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года встретится с командами Венгрии, Белоруссии и одним из победителей предварительного раунда турнира, сообщает официальный сайт РФС.

Четвертая команда в группе определится по результатам группы B предварительного раунда, в которую входят сборные Голландии, Армении, Молдавии, Боснии и Герцеговины.

Матчи квалификационного турнира ЧЕ-2021 пройдут 1-6 сентября. В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет 11-14 февраля 2021 года, попадут только победители каждой из четырех групп квалификации.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211332

Мини-футбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир