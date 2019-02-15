Россиянки проиграли Испании в полуфинале первого в истории женского Евро

Женская сборная России крупно уступила Испании в полуфинале первого в истории чемпионата Европы по мини-футболу среди женщин - 0:5.

В финале соперницами Испании станут победительницы матча Украина - Португалия. Россия встретится с проигравшей командой в матче за бронзу.

Первый в истории женский чемпионат Европы проходит в португальском Гондомаре, в финальной стадии принимают участие четыре команды.

Чемпионат Европы

Женщины

1/2 финала

Россия - Испания - 0:5 (0:2)

Голы: Сотело, 18 (0:1). Ромеро, 20 (0:2). Гомес Гонсалес, 23 (0:3). Ромеро, 26 (0:4). Сампер, 38 (0:5).

Россия: Иванова, Дурандина, Олькова, Крупина, Чернова. Запасные - Сурнина, Филисова, Лебедева, Самородова, Никитина, Коржова, Семенова, Данилова, Алемайкина.