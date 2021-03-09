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Россия вышла в финальную стадию чемпионата Европы по мини-футболу

9 марта 2021, 23:29
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Сборная России по мини-футболу вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2022. 9 марта россияне обыграли Францию со счетом 5:1, одержав четыре победы в четырех матчах отборочной группы 2.

Таким образом, на счету сборной России 12 очков, и она обеспечила себе как минимум одно из шести лучших вторых мест, что дает право участия в Евро.

Помимо России, на чемпионат Европы уже прошли Нидерланды (как хозяева), Азербайджан, Испания, Италия и Хорватия.

Финальный турнир пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года.

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