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Сегодня, 19:44

Россия выигрывает у Украины после первого тайма 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент
Сборная России ведет в матче с Украиной.

После первого тайма матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная России выигрывает у команды Украины (2:1).

Уже на второй минуте ошибся вратарь украинцев Кирилл Ципун, и счет открыл Антон Соколов. Андрей Афанасьев на 15-й минуте забил второй мяч. Вскоре отличились украинцы — гол в активе Евгения Серого.

Матч проходит в Амстердаме. Сегодня также состоится второй полуфинал между сборными Испании и Португалии.

Россия&nbsp;&mdash; Украина. Россия — Украина: битва за финал Евро. Онлайн-трансляция матча

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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