Россия выигрывает у Украины после первого тайма 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу

После первого тайма матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная России выигрывает у команды Украины (2:1).

Уже на второй минуте ошибся вратарь украинцев Кирилл Ципун, и счет открыл Антон Соколов. Андрей Афанасьев на 15-й минуте забил второй мяч. Вскоре отличились украинцы — гол в активе Евгения Серого.

Матч проходит в Амстердаме. Сегодня также состоится второй полуфинал между сборными Испании и Португалии.