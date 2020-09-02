Россия узнала соперников по отбору Евро-2022

Сборная России узнала соперников по отборочному турниру Евро-2022. Россияне попали в группу 2, где встретятся с Францией, Грузией и победителем противостояния Болгария — Армения.

В финальную стадию турнира пробьются победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. Еще два вторых места разыграют 15-ю путевку в стыковом матче. Финальный турнир пройдет в Голландии с 19 января по 6 февраля 2022 года.

На предыдущем чемпионате Европы в 2018 году сборная России завоевала бронзу.