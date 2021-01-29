Россия победила Армению в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года

Сборная России одержала победу в стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу. Российская команда разгромила команду Армении со счетом 6:0.

Следующий матч россияне проведут 2 февраля против Грузии. Также в этой группе выступает команда Франции. Эти команды сыграли между собой вничью (4:4).

Лучшая команда в каждой из групп выходит в решающую стадию турнира, на Евро-2022 отбираются также 6 команд, занявших в группах вторые места с лучшими показателями.

Минифутбол

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд. Группа 2

Россия — Армения — 6:0 (3:0)