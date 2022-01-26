Россия — первая. Турнирная таблица чемпионата Европы по мини-футболу
Во вторник, 25 января, состоялись матчи второго тура в группе C.
Сборная России переиграла команду Хорватии — 4:0. Польша и Словакия не выявили победителя — 2:2.
Таким образом, в группе C после второго тура продолжает лидировать Россия, на втором месте идет Хорватия с тремя очками, а Польша и Словакия, набравшие по одному очку, занимают 3-е и 4-е места соответственно.
В среду, 26 января, будут сыграны матчи второго тура в группе D.
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