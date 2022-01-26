Россия — первая. Турнирная таблица чемпионата Европы по мини-футболу

Во вторник, 25 января, состоялись матчи второго тура в группе C.

Сборная России переиграла команду Хорватии — 4:0. Польша и Словакия не выявили победителя — 2:2.

??? Во втором матче группы С Польша и Словакия играют вничью, и это значит, что сборная России досрочно выходит в 1/4 финала ЕВРО-2022 по футзалу ??#FutsalEURO pic.twitter.com/b71fT7VWoX — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 25, 2022

Таким образом, в группе C после второго тура продолжает лидировать Россия, на втором месте идет Хорватия с тремя очками, а Польша и Словакия, набравшие по одному очку, занимают 3-е и 4-е места соответственно.

В среду, 26 января, будут сыграны матчи второго тура в группе D.

Турнирная таблица и расписание чемпионата Европы-2022