Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 00:26

Россия — первая. Турнирная таблица чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Козинов
Корреспондент
Артем Антошкин оформил дубль в матче с Хорватией.
Фото Twitter

Во вторник, 25 января, состоялись матчи второго тура в группе C.

Сборная России переиграла команду Хорватии — 4:0. Польша и Словакия не выявили победителя — 2:2.

Таким образом, в группе C после второго тура продолжает лидировать Россия, на втором месте идет Хорватия с тремя очками, а Польша и Словакия, набравшие по одному очку, занимают 3-е и 4-е места соответственно.

В среду, 26 января, будут сыграны матчи второго тура в группе D.

Турнирная таблица и расписание чемпионата Европы-2022

Сборная России по мини-футболу
0
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польша и Словакия сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости