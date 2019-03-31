РФС продлит контракты со всеми тренерами сборных России по мини-футболу

РФС намерен продлить контракты со всеми тренерами сборных России по мини-футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу АМФР Эмиля Алиева. Новые контракты планируется подписать с главным тренером мужской команды Сергеемм Скоровичем, тренером юношеской сборной Константином Маевским, тренером вратарей Геннадием Гарагулей, тренером женской команды Евгением Кузьминым.

- После успеха на чемпионате Европы, когда наш тренерский штаб и наши девушки в упорной борьбе против сборной Украины смогли завоевать бронзовые медали, мы просто обязаны дать Евгению Кузьмину карт-бланш на подготовку национальной сборной на последующие два года, - сказал Алиев. - Он 10 лет шел к этому пути, не имея официальных игр, а это очень сложно для любого тренера. Поэтому ему необходимо дать шанс еще поработать с национальной сборной.

Мы уже вчера обсуждали с представителями Российского футбольного союза, с Александром Алаевым то, что у нас заканчивается контракт у Сергея Леонидовича Скоровича - его мы будем продлевать в апреле. И также мы будем продлевать наши отношения с другими тренерами - с Евгением Кузьминым и Константином Маевским, который сейчас должен готовить нашу юношескую сборную к чемпионату Европы, с тренером вратарей Геннадием Гарагулей. Все, кто с нами работали, получат доверие, потому что они хорошо отработали на юношеских Олимпийских играх и прошли квалификацию.