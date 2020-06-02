РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Скоровичем

РФС подписал новый контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем, сообщает официальный сайт организации. Специалист руководит российской сборной с 2009 года.

Под руководством Скоровича сборная России завоевала серебро чемпионата мира-2016, трижды становилась второй на чемпионате Европы (2012, 2014 и 2016) и один раз — третьей (2018). В феврале команда пробилась на ЧМ-2020, финальная часть которого была перенесена из-за пандемии коронавируса и пройдет с 12 сентября по 3 октября 2021 года.

Скорович также работает со студенческой и молодежной сборными России по мини-футболу. Он дважды приводил российских студентов к победе на Чемпионате мира и трижды выигрывал с ними серебряные награды. Также в 2018 году юношеская сборная России до 18 лет под руководством Сергея Скоровича дебютировала на летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине, где дошла до финала.

— Благодарю руководство Российского футбольного союза за доверие, — сказал Скорович. — Ассоциация мини-футбола России и тренерский штаб сборных команд по мини-футболу придерживаются самых высоких стандартов в своей работе. При той заботе и поддержке, которая оказывается нам со стороны РФС, наши национальные команды сохраняют ведущие позиции и продолжают бороться за самые престижные международные трофеи. Смею заверить всех болельщиков и любителей мини-футбола в том, что и далее в каждой игре и на каждом турнире мы будет отдавать все силы для победы.