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7 января, 13:25

Президент мини-футбольной Суперлиги назвал трагедией смерть игрока «Норильского никеля» Алекса

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент мини-футбольной Суперлиги Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах смерти игрока «Норильского никеля» Фелипе Алекса.

«Перед матчами будет минута молчания. Разговаривал сегодня с руководством «Норильского никеля», Фелипе проходил УМО с командой — следующее должно было быть в феврале. Руководство сказало, что у них в этом плане все нормально. Случилась трагедия... В Ухте работают, но еще не сделали вскрытие, сказать ничего не можем. Это большая трагедия для всего футзала. Пока мы в неведении, что было в раздевалке и аэропорту. Мы знаем, что скорая приехала вовремя, врач команды пытался завести сердце. Но конкретики пока нет», — сказал Иванов «СЭ».

Фелипе Алекс.Трагедия: игрок мини-футбольного «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты

6 января после полуфинального матча Кубка России, в котором «Норильский никель» сыграл вничью с «Ухтой» (2:2), Алекс почувствовал себя плохо в аэропорту во время посадки на рейс в Москву.

32-летний Алекс выступал за «Норильский никель» с 2020 года и был одним из лидеров команды. В 140 матчах Суперлиги бразилец набрал 122 (67+55) очка по системе «гол плюс пас». В 2024 году он был признан лучшим игроком клуба.

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МФК Норильский никель
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