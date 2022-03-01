Ассоциация мини-футбола поможет в трудоустройстве бывшему тренеру сборной России

Президент АМФР Алиев заявил, что Скоровича будет оказана поддержка после ухода из сборной России

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) окажет содействие в трудоустройстве бывшему старшему тренеру сборной России по мини-футболу Сергею Скоровичу. Об этом сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.

«Контракт закончился и Российский футбольный союз не продлил его. 1 марта был последний день действовавшего контракта, по которому перед Сергеем Скоровичем ставились определенные задачи — завоевание трофея или на чемпионате мира, или на чемпионате Европы. Объективно, эта задача не была выполнена», — цитирует ТАСС Алиева.

Российский футбольный союз во вторник объявил об уходе Сергея Скоровича с поста старшего тренера сборной России по мини-футболу. 48-летний специалист ушел в связи с истечением контракта.

«Разговаривали с самим Сергеем Скоровичем вчера, и он сказал, что понимает всю ситуацию. Он 13 лет был в сборной, многое сделал, завоевал много медалей, но, к сожалению, не завоеван трофей. Он сказал, что понимает, что все когда-то заканчивается», — добавил глава АМФР.

Алиев добавил, что что Ассоциация мини-футбола России со своей стороны высоко оценивает вклад Сергея Скоровича в работу со сборной России.

«Это большая история! Сергей Леонидович входит в элиту российских тренеров по игровым видам спорта и по достижениям, и по долголетию. Ассоциация мини-футбола, конечно же, готова сейчас в первую очередь заниматься не поиском нового тренера, а озадачиться поддержкой в его дальнейшем трудоустройстве», — резюмировал Алиев.

Скорович возглавил сборную России в 2009 году.