Португалия обыграла Нидерланды на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Португалии победила команду Нидерландов (4:1).

В составе победителей дубль сделал Пани Варела, также отличился Афонсу Жезуш. Уалид Саадуни забил в свои ворота. У «оранжевых» отличился Лахсен Буюзан.

Португалия набрала шесть очков и лидирует в группе А. У Нидерландов три очка и третья позиция.

Чемпионат Европы

Группа А

2-й тур

Португалия — Нидерланды — 4:1 (2:0)