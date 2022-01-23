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Сегодня, 21:03

Португалия обыграла Нидерланды на чемпионате Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Португалии победила команду Нидерландов (4:1).

В составе победителей дубль сделал Пани Варела, также отличился Афонсу Жезуш. Уалид Саадуни забил в свои ворота. У «оранжевых» отличился Лахсен Буюзан.

Португалия набрала шесть очков и лидирует в группе А. У Нидерландов три очка и третья позиция.

Чемпионат Европы

Группа А

2-й тур

Португалия — Нидерланды — 4:1 (2:0)

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